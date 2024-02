E’ in arrivo a Cremona un nuovo corso per Tecnico del Cantiere Digitale con indirizzo sostenibilità. Sarà attivato da Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte dal prossimo anno accademico nella sede della Scuola Edile Cremonese.

Si tratta di corsi post-diploma per giovani interessati a lavorare nel settore delle costruzioni, con la missione di fornire agli studenti una formazione di alta qualità, con un forte legame con il mondo del lavoro, e di formare tecnici preparati ad assumere ruoli di gestione e coordinamento del cantiere digitale.

I corsi di Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte sono pensati per formare figure altamente specializzate e competitive sul mercato del lavoro. Grazie a un approccio didattico innovativo, basato sull’apprendimento pratico, gli studenti dei corsi ITS I Cantieri dell’Arte acquisiscono le competenze e le conoscenze necessarie per diventare figure professionali qualificate e competenti in un settore in continua espansione, con competenze tecniche avanzate e la capacità di lavorare in team con professionisti del settore.

Nell’anno accademico 2024-25, nell’ambito dei corsi promossi dalla Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte, sarà attivato a Cremona presso la sede dell’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT di via delle Vigne n. 184 un corso ITS per Sustainability Construction Manager, il cui obiettivo è quello di formare una figura professionale in grado di progettare e gestire, secondo processi di costruzione che prevedono l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, edifici sostenibili ed eco-compatibili utilizzando tecniche e materiali innovativi per la realizzazione di costruzioni ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale. Il corso copre anche la sostenibilità del cantiere, le certificazioni di sostenibilità, l’analisi del ciclo di vita (LCA) e i criteri ESG con l’obiettivo di contribuire a un futuro più sostenibile e di avere un impatto positivo sull’ambiente, e sarà l’unico corso in Lombardia a formare una figura professionale di alto livello con competenze avanzate nel campo dell’edilizia sostenibile, settore che si sta rivelando sempre più strategico nel comparto delle costruzioni.

Grazie a questa impostazione, gli studenti sviluppano competenze pratiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro:

• 95% Studenti che trovano lavoro entro un anno dal diploma

• 60% Docenti che provengono dal mondo del lavoro

• 20000 Il numero di posti di lavoro nell’edilizia previsti entro il 2024

La formazione ITS si basa su piani annuali e biennali che prevedono percorsi altamente specializzati e una forte interazione con il mondo del lavoro, caratterizzato dal coinvolgimento in qualità di docenti e tutor di professionisti altamente qualificati, dall’insegnamento di materie innovative, come il BIM, l’utilizzo di droni, il ricorso alla Virtual e Augmented Reality e dal forte coinvolgimento degli studenti in tirocini formativi, intesi come esperienze sul campo per integrare la pratica e la teoria.

