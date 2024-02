60 chili di droga in casa, padre e figlio in manette

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri di Arpino di Casoria (Napoli) hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio padre e figlio di 62 e 25 anni, entrambi incensurati. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto oltre 60 chili di stupefacenti. In un vano lavanderia utilizzato come magazzino, i militari hanno scoperto in decine di buste di plastica 50 chili circa di marijuana e 107 panetti di hashish, una parte dei quali nascosti in un frigorifero.

