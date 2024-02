Allarme obesità, la semaglutide un’opzione di cura

MILANO (ITALPRESS) – “La semaglutide è una molecola che fa parte di classe farmaci agonisti GLP-1. Il GLP-1 è un ormone che gli esseri umani secernono a partire dall’intestino in risposta a un pasto. Agisce inducendo sazietà e riducendo la fame, per esempio, mentre a livello dei vasi sanguigni ha un effetto protettivo, così come sul rene. Nelle persone con diabete, l’azione di questo ormone è deficitaria, per cui i ricercatori hanno pensato di utilizzare una forma farmaceutica che mima l’azione di questo ormone per la cura del diabete, e in effetti è un farmaco potente per ridurre la glicemia e curare il diabete”. A dirlo Stefano Genovese, responsabile dell’Unità clinica e di ricerca in diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche dell’IRCCS – Centro cardiologico Monzino di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress. “La semaglutide come molecola specifica è indicata anche nell’obesità, in Italia non è ancora disponibile per la cura dell’obesità ma lo sarà quest’anno”, ha sottolineato.

