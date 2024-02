Nulla di definitivo è ancora detto sul via libera Regionale di Fratelli d’Italia alla candidatura di Alessandro Portesani, come sindaco per la coalizione di centrodestra, su cui si sono già espresse favorevolmente le segreterie provinciali dello stesso partito di Giorgia Meloni oltre che di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc.

Una candidatura che tuttavia non è stata accolta all’unanimità dagli esponenti cittadini di Fratelli d’Italia e che lascia ancora aperti alcuni margini di dubbio. Da questo punto di vista il senatore Renato Ancorotti si dice fiducioso che la segreteria regionale saprà decidere con saggezza ed esprime una sua opinione personale. “Come candidato sindaco – dichiara – Alessandro Portesani va benissimo, mi pare una persona intelligente, con la testa sulle spalle, votato al bene della città. Il mio endorsement su di lui c’è. Un discorso un po’ diverso è che un partito che rappresenta il 28% non sia in grado di esprimere un candidato politico, che possa essere condiviso con gli alleati”.

Eppure, così sembra essere successo. “Oggi è chiaro che non è così facile trovare chi decide di abbandonare il propro lavoro per fare il candidato sindaco. E’ una figura che si deve impegnare parecchio, e soprattutto in una città come Cremona, un contesto che conosco ma non in misura tale da poter essere io a dire quale sia la strategia da seguire”. Ma una cosa si sente di dire, sempre a livello peronale, il cremasco Ancorotti ai cremonesi del suo partito: “Forse pensandoci anche un po’ prima e non arrivando di rincorsa, si sarebbe potuto trovare una figura che accontentava tutti e che era condivisa dagli alleati. Non è successo, quindi confermo che Portesani, come candidato civico, mi pare all’altezza di questo compito”.

“Ora – è la conclusione – se il coordinamento ha deciso, a questo punto si tratta di mettere insieme un programma condiviso, tirar su le maniche e fare un programma elettorale”. gbiagi

