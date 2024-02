Sono 245 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche sul sito al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Inoltre il Servizio Lavoro della Provincia di Cremona diffonde anche le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego (altre offerte di lavoro).

Sono aperte le iscrizioni anche per il Laboratorio sulla Ricerca attiva del lavoro presso il Centro per l’Impiego di Cremona. L’incontro viene gestito da esperti di orientamento che metteranno a fuoco i metodi migliori per cercare lavoro. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono cercare lavoro.

