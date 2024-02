Assegnati martedi sera a Cascina Moreni i Premi Donna 2023, un’iniziativa del Lions Club Cremona Europea presieduto da Carmine Scotti. “Con grande orgoglio – ha detto Scotti – questa sera premiamo donne che hanno successo non solo nella propria attività professionale, ma che rappresentano anche un modello di riferimento, sotto ogni profilo umano, dall’abnegazione e alla costanza nel perseguire obiettivi di valore sociale per sé e per gli altri, per una società più equa e tesa al miglioramento, fondata sul pluralismo e la partecipazione”.

Queste le premiate con le rispettive motivazioni.

DR.SSA CINZIA FRANCIO’

Per la sua lunga attività di giornalista svolta presso il locale quotidiano “La Provincia” di Cremona, presso cui ha maturato un’esperienza giornalistica a tutto campo dedicandosi, sempre con rigore e passione, alla cronaca, agli interni, agli esteri, agli inserti speciali e al sito web. La sua rubrica video settimanale dedicata alla salute – “Il medico risponde” – incontra un rilevante successo di pubblico grazie alle interviste a specialisti del settore con un linguaggio semplice e alla portata di tutti ma preciso sui temi affrontati. Un esempio di dedizione al lavoro ed alla professione.

DR.SSA MARIA STELLA LEONE

Per la lunga attività di magistrato (dal 1980 al 2023), sia come giudice civile che penale, interamente svolta nella nostra provincia, prima presso il Tribunale di Crema e, in seguito, presso quello di Cremona, in cui ha ricoperto le funzioni di Presidente della Sezione Penale nonché di Presidente vicario. Ha esercitato anche funzioni di giudice tributario.

La sua attività è stata sempre contraddistinta dal massimo impegno, riservatezza e sobrietà. Lontana dai riflettori, nonostante investita non di rado di impegnativi e rilevanti casi giudiziari, è riuscita sempre a riservare tempo ed impegno anche alla sua famiglia. Un esempio per tutte le donne che si avvicinano a questa difficile professione.

DR.SSA CARLA FIORENTINO

Per la lunga e brillante carriera che l’ha portata dalla specializzazione con lode, nel luglio 1988, in radiodiagnostica ad operare, con particolare impegno professionale, nell’ambito della diagnostica senologica. Instancabilmente, riesce, con dedizione, sia a profondere tempo e impegno in una rilevante attività di volontariato sia a redigere copiosamente pubblicazioni su stampa ed interventi congressuali, con particolare riferimento alle indagini ed alla prevenzione. Un esempio di come una professionista può garantire un rilevante aiuto nella difesa della salute delle donne.

DR.SSA CRISTINA CROTTI

Per la sua attività imprenditoriale nel campo delle energie rinnovabili e nei servizi legati all’energia e alla mobilità in “Enercom”, gruppo di cui è Presidente. Fortemente orientata alla sostenibilità ambientale, figura di primaria importanza nella produzione energetica e nella piantumazione del territorio con piante ad alto assorbimento di CO2, non manca di essere attenta anche a garantire livelli occupazionali grazie a lei in costante aumento. Un’imprenditrice modello per chi volesse cimentarsi in un settore denso di rischi e complesso da gestire.

DR.SSA ADRIANA CORTINOVIS SANGIOVANNI

Per la sua lunga l’attività nel campo della solidarietà, insignita della “Melvin Jones Fellow”, la massima onorificenza lionistica, è stata segretaria, cerimoniere, addetto stampa, Governatore Distrettuale, delegata della Zona A, coordinatore distrettuale del Comitato di “Cittadinanza Umanitaria Attiva” e coordinatore multi-distrettuale per il service di rilevanza nazionale “Interconnettiamoci…ma con la testa”. Docente di italiano, latino e greco presso il liceo scientifico e classico di Crema ed autrice di libri, è infaticabile coordinatrice ed organizzatrice di raccolte fondi per le popolazioni bisognose a seguito di calamità naturali, di recupero degli esuberi alimentari di supermercati o ristoranti, di raccolta di aiuti per famiglie bisognose, di donazione di defibrillatori, di computer ed arredi per biblioteche scolastiche, di creazione di spazi verdi e di orti didattici.

CAMPIONESSA GIULIA BENTIVOGLIO

Per la sua attività agonistica, quest’atleta, orgoglio cittadino, si è distinta per i numerosi ed eccellenti risultati ottenuti in diverse discipline della canoa a livello nazionale, europeo e mondiale. L’impegno, il sacrificio, la ferrea volontà coniugata agli alti valori della sfida agonistica e della disciplina sportiva hanno accompagnato questa giovane atleta motivata a realizzare, nel nobile sport, il rispetto di sè e degli altri, divenendo testimone della bellezza dell’agonismo vero e modello umano pronto a raccogliere le sfide e a vincerle.

DR.SSA MONIA BETTI

Per la sua infaticabile attività di medico, ora Direttore SC di Pneumologia, abilissima nell’affrontare e curare le malattie dell’apparato respiratorio, le patologie neoplastiche, interstiziali, infettive, dotata di notevole intraprendenza nella riorganizzazione dell’attività ambulatoriale specialistica respiratoria e nella gestione clinica dei pazienti acuti, apprezzata relatrice e conferenziere, ha contribuito, durante la grave crisi dovuta alla pandemia da Covid 19, a salvare le vite di tanti pazienti. Orgoglio della cittadinanza e della medicina tutta.

