I risultati positivi della Convenzione tra la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica e la Fondazione IDI – Istituto Dirigenti Italiani hanno portato al rinnovo di una collaborazione che, nel corso dell’ultimo biennio, ha ben evidenziato gli effetti significativi del circolo virtuoso che scaturisce dal network di relazioni tra imprese e università.

«Il rinnovo della Convenzione con la Fondazione IDI per il prossimo triennio è per la nostra Facoltà motivo di grande soddisfazione per i risultati positivi ottenuti nei primi due anni di collaborazione» ha affermato Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà. «Allo stesso tempo, il proseguimento del rapporto conferma l’obiettivo di puntare sullo sviluppo della relazione università-imprese come volano di un circolo virtuoso che pone al centro la valorizzazione del capitale umano. A guidarci è la consapevolezza che la crescita economica e la sostenibilità socio-ambientale siano frutto di un processo osmotico e di reciproco arricchimento, capace di dare simultaneamente impulso alla ricerca e alla managerialità, per un contributo fattivo allo sviluppo del Paese».

Sono concreta testimonianza di ciò «le numerose iniziative che hanno visto l’adesione di numerosi associati», chiosa la preside Fellegara, così come «i progetti per il prossimo futuro, orientati all’ampliamento delle occasioni di incontro e confronto tra le nostre due realtà». Nel primo biennio della collaborazione, sono stati erogati dall’Università Cattolica quattro corsi di formazione destinati agli associati di Fondazione IDI, che hanno visto l’adesione di circa cento associati, in particolare di imprenditori e manager delle piccole e medie imprese.

Sono stati coinvolti sette docenti dell’ateneo e diversi professionisti del settore bancario, che hanno trattato temi di grande attualità per il mondo imprenditoriale nell’era post-pandemica: dal PNRR alla transizione ecologica fino alla sostenibilità socio-ambientale. Fattori, questi, di fondamentale importanza, con i quali le imprese

sono oggi chiamate a confrontarsi quotidianamente a seguito delle mutate condizioni del contesto economico e istituzionale. Le giornate di formazione, dunque, sono state ideate per favorire l’interazione tra partecipanti e relatori, al fine di consolidare le capacità di problem solving e sollecitare il confronto con le nuove sfide poste dai cambiamenti dello scenario macro e microeconomico.

«Abbiamo deciso di rinnovare questo rapporto con grande piacere» ha detto Eros Andronaco, presidente di Fondazione IDI. «L’Università Cattolica è un importante punto di riferimento nell’ambito della formazione e la nostra partnership ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione fra il mondo imprenditoriale e quello universitario nell’ambito della Formazione continua, oggi assolutamente necessaria per affrontare le grandi trasformazioni che consentono di accrescere la produttività delle imprese e favorirne la managerialità, contribuendo alla costruzione del futuro del Paese».

Il successo della prima edizione apre le porte al potenziamento dei contenuti della Convenzione. Da un lato l’obiettivo è l’organizzazione di iniziative convegnistiche da parte dell’ateneo, che si affiancheranno ai percorsi formativi; dall’altro vi sarà il supporto di Fondazione IDI alle attività di stage e placement dei laureandi dell’Università Cattolica.

Per il prossimo futuro, ad esempio, è già stato finalizzato il corso di formazione “La sfida della misurazione e della comunicazione delle performance ESG. Concetti chiave, implicazioni pratiche ed esercitazioni operative per le PMI”. Un corso disegnato su misura sui bisogni degli associati, che ha l’obiettivo di approfondire gli adempimenti richiesti alle piccole e medie imprese in tema di comunicazione esterna dei risultati conseguiti in ambito socio-ambientale. Il corso toccherà in modo trasversale le tematiche oggetto della recentissima regolamentazione europea in tema di rendicontazione ESG e si terrà nei mesi di aprile e maggio 2024.

«Il rinnovo di questa convenzione con l’Università Cattolica consentirà a Fondazione IDI di continuare a dotarsi di strumenti di eccellenza per la crescita e l’aggiornamento delle competenze dei dirigenti delle PMI» conclude il presidente Andronaco. «Ciò consentirà loro di avere gli strumenti più idonei per stare al passo con i tempi in un mondo che cambia in continuazione». Come recita uno storico claim dell’Università Cattolica, in un mondo che cambia, la formazione continua.

