La radio e il suo potere “curativo” secondo DJ Ringo

MILANO (ITALPRESS) – In Italia la radio piace sempre di più. È musica, notizie, divertimento, approfondimenti. E tanta compagnia, proprio per la sua capacità di accompagnarci, mentre facciamo tutt’altro. Forse proprio per questo, nell’era del multitasking, questo mezzo di comunicazione riscuote così tanto successo. Ne ha parlato DJ Ringo, noto deejay,conduttore radiofonico e televisivo, e direttore creativo di Virgin Radio Italia, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress

fsc/gsl