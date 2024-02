Fisico, astronomo, filosofo: Galileo Galilei è certamente un personaggio storico dal poliedrico talento, celebrato al teatro Ponchielli di Cremona con una mostra in Ridotto e uno spettacolo di prosa sul palcoscenico.

È stata inaugurata l’esposizione “Sviluppare Teorie Eclissando Menzogne” a cura degli studenti dei Licei Scientifico Aselli e Artistico Stradivari, coordinati dai docenti Ferdinando Ardigò, Rossella Zelioli e Daniela Dati. Si articola in tre parti fra storia di Galileo con relative scoperte, scienza applicata alla natura e alla vita, rischi di un uso indiscriminato delle conoscenze.

La mostra è ispirata alla pièce “Processo Galileo” con la regia di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici in cartellone le sere di martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, che invita il pubblico a riflettere sull’impatto sempre più forte che l’apparato scientifico esercita su quotidianità e socialità. Il punto di partenza è Galileo Galilei, per capire cosa sia cambiato dall’epoca a oggi e dove si spingerà in futuro la sua ricerca.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata