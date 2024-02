E’ stata la giornata dei veri big a Milano Moda Donna anche se – a onor del vero – il tema tra le prime file e i giornalisti è stata la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma le star con la S maiuscola non sono mancate, anzi. Quelle hollywoodiane sono arrivate a Milano: in città Emma Watson (da Prada), Sharon Stone e Uma Thurman (da Tom Ford) e Jaden Smith (figlio di Will), seguito da 16 milioni di follower su Instagram. Alla Fondazione Prada (sotto il diluvio universale che ha reso per lo meno più respirabile l’aria milanese) centinaia di persone si sono presentate con gli ombrelli aperti per vedere l’attrice di Harry Potter, che però non si è molto concessa, causa freddo. In passerella il motto «Studia la storia se vuoi prevedere il futuro», per dirla alla Confucio. Insegnamento perfetto per lo show di Miuccia Prada e Raf Simons per la collezione autunno inverno 2024 2025 : i dettagli in passerella sono quelli iconici del marchio, come fiocchi, le sottovesti, le gonne a grembiule.

Venerdì tocca Gucci (anche qui super ospiti in arrivo- pare Rihanna), Blumarine e Tod’s, nel cui consiglio di amministrazione risulta ancora presente Chiara Ferragni. Difficile pensarla però allo show.

