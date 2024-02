Tim, Schiavo “Aiutiamo il Paese a essere più digitale”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’ottava tappa di questo incontro con Anci, abbiamo iniziato il percorso perché crediamo molto nel fatto di leggere il bisogno del Paese e questa è una organizzazione che ci dà la possibilità di accedere a tutti i comuni italiani e capire come possiamo aiutare il sistema a renderlo più digitale. Siamo un Paese che ha tante energie però dal punto di vista digitale siamo un pò in ritardo rispetto al resto dei Paesi europei”, ha spiegato Elio Schiavo, chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim.

