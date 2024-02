Tra venerdì e sabato anche una delegazione cremonese sarà presente al Congresso Nazionale di Forza Italia, il primo dopo la morte del suo fondatore Silvio Berlusconi. In particolare sono 9 i delegati presenti: Gabriele Gallina, Carlo Malvezzi, Bruno Paggi, Valeria Patelli, Licinio Raineri, Massimiliano Salini, Donato Sanchirico, Saverio Simi, e Alberto Sisti.

“L’entusiasmo che si respira nei padiglioni dell’Eur è lo stesso che riscontriamo anche sul nostro territorio” commenta Gallina, coordinatore provinciale. “In molti stanno tornando a guardare con interesse a Forza Italia per l’affidabilità e la serietà che i suoi rappresentanti stanno dimostrando nelle istituzione, nel governo e in Europa”.

“Antonio Tajani, supportato da una segreteria nazionale di alto profilo ha ribadito i nostri riferimenti culturali e la forza del pensiero liberale, che non dimentica chi fa più fatica e che crede all’economia sociale di mercato, che sa coniugare sviluppo con il rispetto dell’ambiente, che crede nel primato della persona e della famiglia rispetto allo Stato” continua Gallina. “Forza Italia è presente e radicata a livello locale, regionale, nazionale ed europeo attraverso il Partito Popolare Europeo. Ci aspetta un grande lavoro in vista delleprossime elezioni comunali ed europee per dare ancora più voce al grande popolo dei moderati e che guardano con fiducia e speranza a Forza Italia”.

