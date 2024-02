AAA, anestesisti e rianimatori cercansi: una grave carenza di personale in questo settore per l’Asst di Cremona, che ha indetto in questi giorni un nuovo bando per l’assunzione di otto professionisti, dopo che il bando precedente, quello del novembre scorso, ha consentito di reperirne solo cinque (nonostante il concorso fosse rivolto all’assunzione di 12 persone). Una ricerca che ha il carattere dell’urgenza, per una situazione che diventa sempre più annosa, e che provoca grandi difficoltà al lavoro in ospedale.

Il concorso prevede quindi un’assunzione a tempo indeterminato per operatori che dovranno prendere in mano una situazione complicata, che ha portato anche alla creazione di lunghe liste di attesa, fino a sei mesi, per piccole prestazioni chirurgiche. I pochi professionisti del settore presenti devono concentrarsi sugli interventi urgenti.

Come già aveva evidenziato mesi fa il primario Enrico Storti, si cerca un numero importante di professionisti, considerando le esigenze sia del presidio di Cremona sia di Oglio Po. Non si tratta solo di coprire dei buchi di organico, ma soprattutto di prepararsi a quello che sarà il futuro, con un potenziamento dell’attività chirurgica dell’ospedale, anche a fronte di una domanda che si è intensificata.

D’altro canto, quella dell’anestesista è una professione che sta cambianto e si sta evolvendo: anestesisti e rianimatori non si occupano solo delle sale operatorie, ma anche di tante altre attività, come l’assistenza a tutte quelle procedure che richiedono sedazione: gastroscopie, broncoscopie, tac, risonanze, angiografie e via di seguito.

La carenza di anestesisti e rianimatori, del resto, è endemica e riguarda tutto il territorio nazionale. Emerge anche da alcune ricerca sui lavoratori introvabili, fatte da Indeed: anestesista, radiologo e neurologo presentano una percentuale significativa di offerte di lavoro ancora aperte dopo 60 giorni con rispettivamente il 62%, il 60% e il 59%.

Laura Bosio

