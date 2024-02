Humanitas University, Rocca “Obiettivo attrarre professori e talenti”

MILANO (ITALPRESS) – “È un traguardo importantissimo. In 10 anni Humanitas University ha scalato le classifiche, è entrata nelle prime 170 del mondo, la più giovane che ha ottenuto questi risultati. Questi 10 anni sono una festa, ma anche l’orgoglio e la preoccupazione di un avvenire che si presenta con moltissime complicazioni: le risorse non sono abbondanti, dobbiamo lavorare tutti insieme per dare risposte ai cittadini a bisogni crescenti che in questo momento è difficile soddisfare”. A dirlo Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas, a margine dell’inaugurazione del nuovo anno accademico di Humanitas University.

