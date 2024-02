Riparte “Per Filo e per segno”, rassegna cinematografica sui film, proposta dall’Associazione Antani, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) e grazie al contributo di Fondazione Città di Cremona.

Quattro i film che saranno proiettati per quattro venerdì nei mesi di marzo e aprile al Filo di Cremona, sempre alle ore 18:00, al prezzo di 5€ (con ingresso omaggio per i soci Antani e per i soci ENS):

– 8/3 “C’è ancora domani”

– ⁠22/3 “Io Capitano”

– ⁠5/4 “Assassinio a Venezia”

– ⁠19/4 “The Holdovers”

Le proiezioni, in italiano, saranno sottotitolate e sarà presente in sala una mediatrice linguistica per la traduzione in “LIS” (lingua dei segni) della consueta introduzione ai film a cura del presidente dell’Associazione Antani, Antonio Capra.

L’associazione Antani rende noto che prima di ogni proiezione in cassa sarà possibile rinnovare la tessera per il 2024 o iscriversi all’associazione per avere diritto alla visione gratuita dei quattro film della rassegna e all’ingresso a prezzo ridotto alle altre rassegne ed ogni domenica sera alle 21:00 al cinema Filo.

© Riproduzione riservata