Problemi di viabilità questa mattina sulla strada Bassa per Casalmaggiore tra Bonemerse e il Forcello. I canali laterali alla strada non riescono a contenere la pioggia che da ore sta battendo in provincia di Cremona e sono tracimati invadendo la stretta carreggiata. Una situazione che è andata via via aggravandosi col passare delle ore e che ha indotto sindaco Luca Ferrarini a chiamare la Polizia Locale e allertare il servizio manutenzione strade della Provincia.

Detriti che si sono accumulati a bordo campo e cattiva manutenzione delle rogge sono le concause di questi allagamenti che periodicamente si ripetono ma che oggi stanno assumendo dimensioni preoccupanti. gb

