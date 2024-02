Sala del Civico 81 piena ieri sera per la prima uscita pubblica del candidato sindaco del Centrosinistra Andrea Virgilio, all’interno del laboratorio Cremona si può. L’attuale vicesindaco ha presentato la piattaforma del programma elettorale in corso di elaborazione, puntando sia su elementi di continuità sia di novità, ad esempio per quanto riguarda l’attenzione alle politiche di prossimità e di attenzione alle manutenzioni (strade, edifici, segnaletica, arredo urbano). Tra le prime azioni strategiche, la valorizzazione della municipalizzata Aem.

