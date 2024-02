La famiglia, con la moglie e i due figli; la politica, con la recente discesa in campo; il mondo della cooperazione da cui proviene, il Comune di Cremona che intende guidare da giugno per cinque anni. La prima volta a Cremona1, oggi a “Di Primo Mattino” da quando è ufficialmente candidato sindaco di centrodestra alle amministrative per Alessandro Portesani, protagonista della rubrica ‘Un caffè con’, in cui ogni mercoledì raccontiamo gli aspetti più intimi e personali dei nostri ospiti. Più che di emozione, oggi Portesani, sul piano politico in questo avvio di campagna elettorale, preferisce vivere la fase della razionalità.

Il servizio di Simone Bacchetta

