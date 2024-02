Ue, Von der Leyen “Lavorare rapidamente alla difesa comune”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo iniziare a lavorare sul futuro dell’architettura di sicurezza europea. In tutte le sue dimensioni e con tutta la rapidità e la volontà politica necessarie. Perché la verità è che non conviviamo con il conflitto solo dal 2022, ma da molto più tempo. Le minacce alla nostra sicurezza, alla nostra prosperità e al nostro modo di vivere si presentano in molte forme diverse”.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)