“Una presa in giro vergognosa, la destra lombarda non ha alcun pudore. Anziché ripristinare i fondi per le persone con disabilità più grave riduce un po’ il taglio effettuato a dicembre sui contributi, ma con l’incredibile condizione di bloccare qualsiasi nuovo accesso. Fontana e l’assessore Lucchini pensano di placare la giustissima indignazione delle famiglie dicendo loro che sono fortunati, perché altri che hanno diritto rimarranno senza contributo? Ma si rendono conto di quello che fanno?”

Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito alla decisione dell’assessore Elena Lucchini di limitare l’accesso ai contributi volti all’assistenza delle persone con disabilità grave e gravissima.

