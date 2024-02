Da lunedì 4 marzo e sino al 7 aprile torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del libro di primavera in Galleria XXV Aprile. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto di riqualificazione e di valorizzazione del tessuto urbano, creando intorno alla manifestazione forme di animazione per rendere maggiormente fruibile la lettura ed avvicinare sempre di più il pubblico al libro.

A corollario della manifestazione, l’Amministrazione comunale, insieme agli organizzatori, ha voluto riproporre un ciclo di incontri, con autori conosciuti a livello nazionale, ma anche cremonesi, noti e meno noti, che si svolgerà per tutto il periodo di durata della fiera, proseguendo anche oltre il termine della stessa, fino al 12 maggio. Gli incontri si terranno in varie sedi, tra le quali la Sala dei Quadri di Palazzo Comunale e SpazioComune, e in appositi spazi allestiti nella Galleria XXV Aprile. Per questa edizione primaverile sono previste due novità: gli autori avranno infatti a disposizione una postazione per il firma copie e saranno proposte visite guidate gratuite in città che si terranno il 24 e 30 marzo, il 6 e 7 aprile, sino ad esaurimento posti (per iscrizioni e informazioni: fieracremona.visite@gmail.com).

“Esprimo la mia soddisfazione che la Fiera del libro, con numerosi appuntamenti ed autori – dichiara al riguardo l’assessore Barbara Manfredini – torni di nuovo ad animare il centro della città. Significativa la proposta di abbinare la presentazione dei libri e dei loro autori a visite ai luoghi che sono testimonianza del ricco patrimonio artistico e culturale cittadino, un modo per conoscere e fare conoscere Cremona. L’Amministrazione, in questi anni, ha ritenuto importante dare un segnale di continuità a questa manifestazione che, nel tempo, oltre a dare visibilità anche a numerosi autori cremonesi, è riuscita a rinnovarsi suscitando l’interesse di un pubblico sempre maggiore grazie all’impegno degli organizzatori con i quali vi è sempre stato un confronto proficuo”.

Gli autori saranno presentati da Claudio Ardigò (critico letterario e organizzatore della rassegna), Cinzia Carotti (divulgatrice culturale), Monica Moka Zanon (poetessa), Vincenzo Montuori (poeta), Beatrice Ponzoni (giornalista), con letture a cura di Emi Mori (attrice teatrale).

Primo appuntamento mercoledì 6 marzo, alle 17:30, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, con Antonio Lera, Quando i poeti tacciono (Edizioni We) e Angelo Bottai Polimeno, Mussolini io ti fermo (Edizioni Guerini e Associati). A seguire, sabato 9 marzo, alle 17:30, a SpazioComune, presentazione di Giorgio Ricci, Ci penseranno i fiori (Epika Edizioni) e di Mauro Biagini, La sconosciuta di Porta Venezia (Fratelli Prilli Editori). Domenica 10 marzo, sempre alle 17:30 e sempre a SpazioComune, sarà la volta di Beatrice Panzoni con Il mio ossigeno (Dialoghi Edizioni) e di Alessandro Assiri con Abitarmi Stanca (Puntoacapo Editrice).

Il programma completo degli incontri con gli autori e dei firma copie è disponibile sul sito del Comune (www.comune.cremona.it/fieralibro2024).

