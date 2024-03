E’ stato un giovedì pomeriggio speciale per Emily, 4 anni e mezzo, bimba che abita a Pieve d’Olmi con i genitori, Alex e Paola. Emily sta combattendo contro una grave malattia da troppo tempo (una malattia rara, solo 30 pazienti in tutta Europa). A casa di Emily si è presentato a sorpresa Spiderman, il suo eroe (anzi supereroe) preferito. Abbracci, giochi e sorrisi per la bambina che ha vissuto un momento magico e spensierato, come quelli che tutti i bambini meritano sempre. Dietro il costume, che ormai è una seconda pelle, c’è Mattia Villardita, giovane della provincia di Savona che dedica il suo tempo libero ai più piccoli e al volontariato. Un esempio di come la sua maschera faccia e renda felici i bambini: gira le pediatrie degli ospedali italiani (era stato anche a Cremona) e va a portare un sorriso nelle case di chi fatica. Emily è in cura tra Bergamo e Brescia e, nell’ottobre 2023, per sostenere le spese della bambina (il papà lavora a tempo determinato) è stata aperta una raccolta fondi su GoFoundMe.

Mattia Villardita, 30 anni di Savona, lavora in un’azienda portuale di Vado Ligure . Quando smonta dal turno Mattia diventa un supereroe. Il giovane si trasforma nel Peter Parker italiano: travestito da Spiderman, incontra i bambini più fragili per sognare i piccoli pazienti che lo accolgono come una vera star. “Per molti anni io per primo sono stato un paziente del Gaslini di Genova per una malformazione congenita a una gamba dalla nascita — racconta — e quando ero ricoverato avrei tanto desiderato che Spiderman venisse a trovarmi”. L’Uomo Ragno è sempre stato il personaggio preferito di Mattia, (“perché umile e semplice”) e così, nel dicembre 2017, la decisione di comprare quel costume, curato nei minimi dettagli, su Internet da un gruppo di ragazzi di Latina. La sua prima «missione» l’ha portato al reparto di pediatria dell’ospedale di Savona, cui ha consegnato un computer portatile vestito da Spiderman: “In quel momento ho realizzato che il vero regalo per i bambini era la visita del supereroe e non il pc”. Per il suo impegno nell’alleviare le sofferenze dei piccoli ricoverati in ospedale è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fband

© Riproduzione riservata