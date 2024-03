Da martedì prossimo prenderà il via la scuola politica per futuri giovani amministratori organizzata dalla Lega Giovani provinciale. La sede del Carroccio di Cremona si trasformerà in un’aula di lezione nella quale saliranno in cattedra amministratori locali del territorio: dai giovani eletti alla scorsa tornata, ai più esperienziati decani del partito. Il programma prevede due serate: una prima sul funzionamento generale degli enti locali e una seconda sul lavoro del consigliere comunale, con la possibilità di un’ulteriore serata su un argomento a scelta dei partecipanti.

“Formare la propria classe dirigente è uno dei compiti primari per quei partiti che vogliono riportare la politica al ruolo che merita” sottolinea il coordinatore della giovanile leghista. “Per noi della Lega Giovani Cremona, fornire ai nostri coetanei gli strumenti per incidere in un ambiente lontano, se non addirittura ostile, come quello dell’amministrazione, è una scelta esistenziale”.

La partecipazione all’iniziativa (gratuita) non è riservata solo ai tesserati della Lega, ma è aperta anche ai giovani appassionati di politica di ispirazione civica, che, come riportano gli organizzatori, “condividono con noi l’amore per la propria terra”. Per prendere contatto ai fini della partecipazione bisogna scrivere alla pagina Instagram @legagiovani_cremona.

© Riproduzione riservata