Sul recesso dall’Unione Terre di Cascine votata nel consiglio comunale di Pozzaglio, i residenti che erano presenti si sono detti contrariati a questa decisione poiché ritengono che sia dovuto solo a questioni esclusivamente personali tra i due sindaci di Pozzaglio e Castelverde.

Il sindaco di Castelverde Graziella Locci, seppur dispiaciuta per l’uscita del comune di Pozzaglio dall’unione, rassicura i cittadini perché non cambierà nulla. D’altronde la decisione di cambiare lo statuto risponde alla differenza di numero abitanti tra i due paesi, non c’è mai stata la volontà da parte di Castelverde di calpestare in alcun modo Pozzaglio. Inoltre, secondo Locci, questa Unione ha dato dei frutti, visto che sono arrivati tramite bandi circa un milione e mezzo di euro.

