Si è parlato di “Riso, chicchi di bontà e salute”, con un viaggio partito dal ricordo delle mondine e approdato alle varietà di riso coltivate in Italia, nella puntata di oggi a UnoMattina. La nota trasmissione di Rai1 ha accolto nuovamente la cuoca contadina Elisa Mignani, dell’agriturismo “Il Campagnino” di Pessina Cremonese, alla quale è stato affidato il compito di mostrare come valorizzare il riso in cucina, dalla preparazione dei biscotti a quella del “risotto perfetto” con barbabietola e gorgonzola.

Abbigliata con la divisa bianca dei cuochi contadini di Campagna Amica e Terranostra (l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti), pronta nella sua postazione con tutti gli ingredienti e strumenti utili, Elisa ha dialogato con Massimiliano Ossini, presentando e realizzando alcune ricette tipiche dell’agricoltura lombarda, a base di riso e farina di riso. Con l’intervento degli esperti, mentre la telecamera correva dalle abili mani della cuoca contadina alla ricca esposizione dei “risi d’Italia”, c’è stato modo di soffermarsi sulle varietà presenti nella nostra agricoltura, sulle proprietà del riso, su alcuni consigli per cucinarlo e gustarlo al meglio.

Ormai di casa negli studi Rai, la giovane cuoca contadina di Pessina Cremonese, classe 1997, si è mossa con professionalità e disinvoltura, sicuramente conquistando il pubblico a casa.

“Ho puntato su alcune ricette che abitualmente proponiamo nel nostro agriturismo ed ho colto l’occasione per consigliare a tutti i telespettatori di scegliere sempre riso italiano: è sicuramente una garanzia di bontà e qualità” sottolinea Elisa, che non è nuova alle presenze in tv, soprattutto in Rai, da UnoMattina a I Fatti Vostri. “Sono felice di rispondere positivamente a questi inviti. Mi danno modo di vivere esperienze belle, piene di emozioni, che mi arricchiscono sul piano professionale e personale – sottolinea –. Ringrazio Coldiretti per questa bella opportunità. E’ stata un’occasione per parlare della mia passione per la cucina contadina. Lavorare in agriturismo accanto a tutta la mia famiglia mi porta a riscoprire e valorizzare in tavola le ricette delle nostre campagne, della nostra provincia e regione. Sono orgogliosa di essere una cuoca contadina di Coldiretti-Campagna Amica”.

“Complimenti a Elisa Mignani per aver rappresentato la bontà e qualità dei sapori e delle ricette che nascono in campagna, dall’agricoltura italiana – sottolinea Coldiretti Cremona –. I cuochi contadini, che vediamo all’opera negli agriturismi, e talvolta anche sui mercati di Campagna Amica con lo street-food contadino, incarnano tutta la creatività e versatilità dei nostri agricoltori, che sanno valorizzare i propri prodotti anche ai fornelli. Un valore aggiunto al piatto, dato dal fatto che sono gli stessi contadini a coltivare quel che poi viene cucinato e servito a tavola. L’invito che rivolgiamo a tutti i cremonesi è quello di regalarsi una visita, e un pranzo, in agriturismo: anche nel territorio cremonese le proposte sono tante e tutte da scoprire”.

