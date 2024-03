Elezioni Usa, Salvini “Il 2024 potrà essere l’anno del cambiamento”

TORINO (ITALPRESS) – “Penso che il 2024 potrà essere democraticamente un anno di attese, importante, profondo cambiamento sia Bruxelles sia a Washington”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, in merito alla decisione della Corte Suprema, di ammettere Donald Trump alle primarie in Colorado. “Lo dico con il rispetto di tutti, però non nascondo il fatto che gli Stati Uniti con questa guida democratica, dal mio punto di vista devono lasciare il passo e quindi in democrazia si confronteranno Trump e Biden e sceglieranno gli americani” aggiunge.(ITALPRESS).

