Martedì 5 marzo alle ore 18 Inner Wheel Club di Cremona, con la Presidente M. Luisa Mondini Dondè, organizza nel salone della Fondazione Città di Cremona (in Piazza Giovanni XXIII°) un incontro aperto al pubblico con la scrittrice Carla Maria Russo che parlerà del suo ultimo romanzo “La figlia più amata – Storia delle sorelle Medici”, ed Piemme.

Carla Maria Russo con la sua immensa capacità di far rivivere personaggi delle epoche più disparate – nella grandezza come nella brutalità, nell’eccezionalità come nella miseria – ci regala un nuovo affresco impareggiabile del Cinquecento e di struggenti figure femminili.

L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata a partecipare.

