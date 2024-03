“Complimenti alla Scuola di Ostiano per aver dimostrato, anche in questa occasione, tutto il valore dell’istruzione che punta sul dialogo e il coinvolgimento degli alunni, sulla sinergia con il territorio, sull’apertura all’innovazione. Siamo orgogliosi di condividere con questa scuola un progetto di educazione alimentare e sviluppo sostenibile in campo che è stato indicato come modello d’eccellenza”. Con queste parole Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona, sottolinea l’importante evento svoltosi ieri presso la Scuola secondaria di primo grado di Ostiano. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato Paola Bellini e la coordinatrice del plesso di Ostiano Simona Pilotti, affiancate dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Filomena Bianco, con la presenza del direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono, della responsabile di Donne Impresa Maria Paglioli, di alcuni sindaci del territorio e rappresentanti delle Istituzioni, hanno accolto presso la Scuola una ospite illustre: il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, che ha scelto di visitare la Scuola di Ostiano indicandola come un modello d’eccellenza e d’innovazione. Ad accompagnare l’on. Frassinetti c’erano il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Foggetti e il consigliere provinciale Attilio Zabert.

L’incontro con alunni e insegnanti è stato particolarmente ricco di contenuti ed emozionante. Sono stati gli stessi alunni, supportati dai docenti, a spiegare al sottosegretario i progetti che stanno seguendo, gli strumenti che vengono utilizzati e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Dalle classi ai laboratori, la visita è stata densa di curiosità, domande, osservazioni, stimoli, sorrisi.

Tra i progetti più significativi messi in campo dalla Scuola di Ostiano, particolare attenzione ha ricevuto il progetto di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare in campo, attuato dalla Scuola in sinergia con Coldiretti e con l’aiuto di aziende agricole del territorio. Un percorso che vede gli alunni dedicarsi alla coltivazione di 300 pertiche di terreno, utilizzando gli strumenti più moderni e le tecniche più attente alla sostenibilità. Il progetto è frutto di un’importante sinergia fra vari attori. C’è il Comune di Ostiano, che ha affidato alla scuola in comodato gratuito il terreno per i prossimi tre anni. C’è Coldiretti Cremona, che nell’ambito del suo progetto-scuola è al fianco degli alunni, nell’impegno di trasmettere il valore dell’agricoltura, del lavoro agricolo, dello sviluppo sostenibile. Ci sono gli agricoltori del territorio, che affiancano e supportano i ragazzi nel lavoro in campo. C’è Casalasco Società Agricola, che assicura gli strumenti tecnologici (come drone e sonde) che consentono di analizzare il terreno, verificandone le caratteristiche. Già lo scorso anno, nella Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, promossa dalle Nazioni Unite, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva scelto questo progetto, raccontandolo sui propri social, come esempio virtuoso di cura e attenzione al pianeta da parte di alunni e insegnanti.

Per ragazzi e insegnanti la mattinata è stata davvero nel segno dell’emozione. Il sottosegretario Frassinetti ha rivolto parole di grande apprezzamento a dirigente, insegnanti e alunni della Scuola, definita un esempio virtuoso, da far conoscere e imitare, per la qualità della proposta educativa e per la grande sinergia che si respira, sia dentro la scuola – in primis tra i docenti – sia oltre l’edificio scolastico, con la capacità di dialogare e di dar vita a sinergie con enti, associazioni, realtà che operano nel territorio. La conclusione della mattinata è stata tutta nel segno della scoperta della nostra campagna, a partire dai sapori tipici, con il buffet contadino proposto dall’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese.

