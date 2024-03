Casa, Spaziani Testa “Puntare a efficienza energetica con gradualità”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre visto l’efficienza energetica come qualcosa su cui puntare e per questo abbiamo contrastato per ben due anni con successo la proposta di direttiva europea, che invece si proponeva di imporre vincoli fortissimi e molto pericolosi per il mercato immobiliare”. Lo ha dichiarato Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, a margine della presentazione del rapporto sul mercato immobiliare urbano 2023 con le previsioni del 2024, a Milano.

