Ridussero uomo in fin di vita, 5 arresti per tentato omicidio a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 5 milanesi, di età compresa tra i 27 e i 40 anni, accusati di tentato omicidio in concorso ai danni di un 38enne albanese. L’indagine, svolta dagli agenti della Squadra Mobile, ha preso il via dopo la violenta aggressione avvenuta il 29 marzo del 2023 in Via Monte Cengio e Via Monte Palombino, nel cuore del quartiere Rogoredo. Il 38enne, rinvenuto dagli agenti delle volanti della Questura di Milano privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, in stato di coma farmacologico.

