La pioggia non ha frenato l’entusiasmo. Bagno di folla per l’appuntamento di oggi pomeriggio targato Cremonese. Tre giocatori grigiorossi, infatti, sono stati ospiti per un’ora (dalle 18 alle 19) del Thisability USC Store. Stiamo parlando di Valentin Antov, Cesar Falletti e Dennis Johnsen, che hanno incontrato i tifosi, firmando autografi e scattando foto ricordo.

Si tratta ormai di un appuntamento tradizionale. Non è la prima volta, infatti, che il negozio ufficiale della Cremo ospita giocatori della prima squadra facendo il pieno di tifosi. Proprio da oggi è possibile acquistare, esclusivamente allo store di via Solferino, l’uovo di Pasqua della Cremonese da 1 kg. L’intero ricavato sarà destinato a favore del progetto Thisability.

© Riproduzione riservata