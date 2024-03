Brainstorm, Rain, Skeletoon e Inverno sono le nuove band annunciate al Luppolo in Rock 2024 – che si aggiungono ad Alestorm, Myrath, Saor Patrol, Gamma Ray, con special guest Ralf Scheepers, Primordial, Amorphis, Paradise Lost e Uada – e che vanno a completare il programma della seconda e della terza giornata del festival.

La sesta edizione si svolgerà alle Colonie Padane di Cremona venerdì 19 luglio, sabato 20 luglio e domenica 21 luglio 2024. Il bill è quasi completo e, anche quest’anno, gli organizzatori hanno saputo unire band di livello internazionali con formazioni di spicco della scena metal italiana, dimostrando sempre la massima attenzione e sostegno al movimento hard’n’heavy tricolore.

I Brainstorm sono una storica power metal band tedesca che proprio quest’anno celebrano i 35 anni di attività. Hanno inciso 13 studio album, l’ultimo dei quali ‘Wall Of Skulls’ è del 2021. Si tratta di un’occasione imperdibile per i fans italiani di vedere in azione una delle più quotate band di power metal in circolazione, che li ha visti calcare i palchi più importanti d’Europa.

Per la scena italiana i Rain rappresentano una vera e proprio icona del metal tricolore e sono stati fondati a Bologna nel 1980. Tre generazioni di musicisti si sono alternate, apportando le proprie influenze e contribuendo alla creazione del sound della band. Partiti dal classico heavy metal sono arrivati a sperimentare nuove atmosfere nell’album acustico ‘Mexican Way’, per poi tornare a elementi hard’n’heavy con l’ultimo lavoro in studio ‘Spacepirates’. Hanno partecipato, tra l’altro, ad Arezzo Love Wave nel 2005, come band raccomandata dalla rivista Metal Hammer, e al Metal Camp del 2005 in Slovenia insieme a ‘mostri sacri’ come Exciter, Anthrax, Malmsteen, Children of Bodom e Slayer.

Gli italiani Skeletoon nascono nel 2015 e trasformano una Helloween Tribute Band, i Jack O’Lantern nata nel 2011, in una originalissima band di Nerd Metal. I loro live show sono allegri e divertenti, ma non devono far dimenticare il senso delle loro canzoni che trattano argomenti seri e delicati. Una band particolarmente amata dagli appassionati di film cult, giochi di ruolo, saghe fantasy e amanti del power metal.

Altra band italiana sul palco del Luppolo in Rock saranno gli Inverno. Il loro Cold Metalcore nasce da un’idea di Daniele Salomone (ex D With Us) e Diego Cavallotti (Lacuna Coil) a cui si uniscono Danilo Arisi (Avelion), Nicola Pedrali (Genus Ordinis Dei) e Simone Orizio (ex A Hero Named Coward). E’ una band giovane, ma che ha già pubblicato un album: nel 2023 è uscito ‘Stasis’

Anche nella sesta edizione del festival l’area a pochi passi dal Po sarà, come nelle edizioni precedenti, divisa in due parti: un’area a pagamento per i concerti e un’area a ingresso libero e gratuito con Dj Set, After Party, zona dedicata alla ristorazione, mercatino a tema e banchetti artigianali. Nell’area concerti non ci sarà pit area e non ci sarà nessun pagamento con i token.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 45 euro + diritti di prevendita; abbonamento 3 giorni a soli 109 euro + diritti di prevendita anziché 119 euro, il prezzo che l’abbonamento raggiungerà al completamento del bill. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock

La scaletta del festival

Venerdì 19 luglio 2024: Tba, Myrath, Saor Patrol, Tba

Sabato 20 luglio 2024: Gamma Ray, Alestorm, Brainstorm, Rain, Skeletoon

Domenica 21 luglio 2024: Amorphis, Paradise Lost, Primordial, Uada, Inverno

