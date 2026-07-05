Francia di rigore, Paraguay fuori a testa alta: finisce da spettatore il Mondiale di Sanabria

Il Mondiale di calcio 2026 va in archivio per l’attaccante della Cremonese Antonio Sanabria. Il cammino della sua nazionale, il Paraguay, si è interrotto sabato negli ottavi di finale contro i vicecampioni del mondo della Francia, capaci di imporsi per 1-0 grazie a un calcio di rigore di Kylian Mbappé al 70’ di una partita in cui l’Albirroja ha venduto carissima la pelle.

Per l’attaccante grigiorosso è stata una spedizione dal sapore agrodolce: da una parte l’orgoglio per la storica impresa paraguaiana ai sedicesimi contro la Germania, dall’altra un minutaggio ridotto a causa di una stagione complicata, chiusa anzitempo a Cremona per via di un infortunio muscolare.

Il CT Gustavo Alfaro ha lasciato spesso in panchina il centravanti classe ’96, dopo un avvio di Mondiale da titolare contro gli States.

In totale, Sanabria ha collezionato 2 presenze nella competizione (contro USA nella fase a gironi e Germania nei sedicesimi), per un totale di 83 minuti giocati. Nel dettaglio, ha disputato 62 minuti da titolare contro gli statunitensi e 21 minuti complessivi nei tempi supplementari contro i tedeschi. Per il resto, Sanabria ha assistito dalla panchina senza mettere piede in campo, come sabato contro la Francia. Lo score finale di Tonny non registra gol o tiri nello specchio della porta, complici i pochi palloni giocabili in area di rigore.

Il debutto di Sanabria è avvenuto nella prima giornata del Gruppo D, nella pesante sconfitta per 4-1 rimediata contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Schierato titolare, ha lottato per un’ora abbondante prima di essere sostituito, all’interno di una partita totalmente controllata dagli statunitensi. È rimasto poi in panchina nei successivi match del girone contro Turchia (vittoria per 1-0) e Australia (0-0), sfide che hanno comunque garantito il passaggio del turno ai sudamericani.

Il momento più alto e contemporaneamente più drammatico del suo torneo è andato in scena a Boston nei sedicesimi di finale contro la Germania. Inserito al minuto 100 dei tempi supplementari dal CT Alfaro proprio in vista dei calci di rigore, Sanabria ha vissuto la lotteria dei penalty con il fiato sospeso. Al terzo tentativo dal dischetto, l’attaccante grigiorosso si è fatto ipnotizzare da Manuel Neuer, commettendo un errore che poteva costare carissimo. A salvare il Paraguay ci ha pensato il portiere Gill, strepitoso su Havertz e Woltemade, prima del rigore decisivo di Canale che ha siglato il definitivo 5-4 complessivo, regalando una storica qualificazione agli ottavi.

Contro la Francia di Mbappé, nella gara che ha sancito l’eliminazione dei sudamericani a un passo dai quarti di finale, Sanabria è rimasto a guardare i compagni dalla panchina per tutti i 90 minuti.

Ora per la Cremonese si apre la pagina del futuro. La speranza della dirigenza grigiorossa è che il mercato internazionale possa dare opzioni ad un attaccante che a Cremo ha deluso in serie A e non vorrebbe restare in B. Sul giocatore si registrano già i primi sondaggi da parte di alcuni club argentini, come il Lanus, e la società di via Postumia è pronta a valutare le offerte per fare cassa e finanziare la campagna acquisti in vista del prossimo campionato.

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