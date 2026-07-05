Vandeputte, qualità e duttilità: la Cremonese vuole ripartire da lui

Jari Vandeputte è stato uno dei colpi più importanti della Cremonese nell’anno della storica promozione in Serie A e ha saputo confermarsi anche ai massimi livelli del calcio italiano. Il fantasista belga resta infatti uno dei giocatori dal tasso tecnico più elevato della rosa grigiorossa.

Dopo lo straordinario percorso vissuto con il Catanzaro, Vandeputte si è imposto anche a Cremona grazie a qualità tecniche di primissimo piano e a un’intelligenza calcistica fuori dal comune. Arrivato come esterno offensivo, nel corso della stagione è stato impiegato spesso anche da mezzala e da regista, valorizzando la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e gli ottimi tempi di inserimento.

Marco Giampaolo, però, avrebbe intenzione di riportarlo nel ruolo che gli è più congeniale. L’idea del tecnico grigiorosso è quella di schierarlo nuovamente sulla corsia sinistra, posizione già ricoperta nella sua breve esperienza in Serie A, dove può accentrarsi e mettere in mostra tutta la qualità del suo piede preferito. I sistemi di gioco su cui sta lavorando l’allenatore, il 4-2-3-1 e il 4-3-3, sembrano infatti esaltare al meglio le caratteristiche del belga.

Vandeputte è stato tra i primi giocatori contattati dal direttore sportivo Christian Botturi e avrebbe accolto con favore il nuovo progetto tecnico della Cremonese. Il mercato resta sempre ricco di incognite, ma la volontà del club è quella di costruire una squadra che riparta anche dalle sue qualità.

Professionista esemplare e dal carattere riservato, l’ex Catanzaro ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia grigiorossa e sarebbe felice di proseguire la propria avventura a Cremona. Durante le vacanze ha inoltre incontrato il compagno Francesco Folino, un episodio che conferma la solidità di un gruppo deciso a ripartire dalla propria ossatura per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B.

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