Rulli traforati per autopiano, cresce la collezione a Cremona

Prosegue il progetto di tutela e studio dei rulli traforati per autopiano al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona: diverse le novità emerse nell’ultimo periodo, fra il lancio di un nuovo sito web e l’installazione di un nuovo macchinario, oltre all’arrivo di una donazione. Tra brani classici e canzoni d’epoca, spiccano pezzi rari che rendono il corpus rilevante per qualità e quantità.

L’Ateneo è dotato poi di una nuova invenzione dell’AMMI Lab (l’anima laboratoriale dell’Associazione Musica Meccanica Italiana), che aveva già realizzato per il Dipartimento lo scanner per i rulli e ora ha prodotto una pianola ibrida; al suo interno presenta sia parti di un vecchio autopiano sia componenti elettroniche così da riprodurre i rulli storici riuscendo al contempo a registrarne il suono in formato digitale.

È attivo infine un sito web dedicato alla Collezione, utile per gli specialisti ma interessante anche per gli appassionati: pianorolls.unipv.it

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