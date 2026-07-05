Ambulanza veterinaria, Pasquali: “Con il Fiocco lavoriamo per una rete più ampia di servizi”

Non solo una convenzione per agevolare gli anziani nel trasporto dei propri animali domestici, ma un pacchetto più ampio di servizi da costruire insieme all’associazione Il Fiocco. È quanto ha spiegato l’assessore Simona Pasquali.

“L’associazione Il Fiocco, che gestisce l’ambulanza veterinaria, sta facendo un ottimo lavoro, con recensioni davvero positive” ha detto. “Con l’associazione, in realtà, non stiamo portando avanti solo quanto richiesto dall’interrogazione, cioè una convenzione per il trasporto degli animali delle persone anziane, che è una gestione complessa, ma stiamo cercando di costruire un insieme più articolato di servizi”.

L’obiettivo dell’amministrazione è infatti quello di approfondire ulteriori ambiti di collaborazione. Tra le proposte avanzate dal Fiocco c’è anche un possibile coinvolgimento nell’ambito della protezione civile. “Abbiamo proposto una collaborazione molto interessante con la protezione civile, che dovremo valutare” ha proseguito l’assessore Pasquali. “Si tratta quindi di uno spettro di servizi più ampio, che dobbiamo esaminare insieme”.

L’assessore ha affrontato anche il tema della sede dell’associazione: “Il Fiocco ha già una sede a Palazzo Due Miglia e ha chiesto un ampliamento dei locali, che stiamo valutando anche in relazione ai lavori che dovranno partire a Palazzo Due Miglia”.

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