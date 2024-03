Folto pubblico martedi 6 marzo nella sala del Consiglio di Fondazione Città di Cremona per l’incontro organizato da Inner Wheel Club di Cremona con la Presidente M. Luisa Mondini Dondé.

Ospite della serata per la terza volta in questi ultimi anni la scrittrice Carla Maria Russo, autrice di diversi romanzi storici, tra cui si annoverano “La sposa normanna”, “La bastarda degli Sforza”, “L’amante del Doge” e “Cuore di donna” pubblicati da Piemme.

La conversazione ha avuto come tema l’analisi dell’ultimo lavoro di Carla Maria Russo “La figlia più amata” che racconta la storia della famiglia Medici all’epoca di Cosimo I°, Duca di Firenze, uomo di potere legato da un amore speciale alla consorte Eleonora da Toledo e alle figlie femmine.

Una di loro, la terzogenita Isabella, è la preferita e a lei Cosimo rivolge mille attenzioni: è piacevole, è attratta dalle arti e dalla cultura, è amata dal popolo e si sente una donna libera.

La vita in famiglia non è facile: Isabella sin da piccola si affeziona non solo al padre, ma anche al fratello Giovanni. Non è tuttavia apprezzata dal primogenito Francesco, erede del Ducato, dal carattere difficile ed impulsivo. Il romanzo riporta gli intrighi di palazzo, i complicati rapporti tra i fratelli, le relazioni con il

Papato, con le altri corti italiane ed europee e si intreccia con il triste destino dei familiari del casato.

Alla morte di Cosimo, subentrato Francesco a capo del Ducato di Firenze, Isabella, una donna moderna per quei tempi, dovrà affrontare le contraddizioni che emergono infine con tutta evidenza. Non le è più concessa la sua condizione di donna libera come si era illusa di essere perché ha perso quella protezione che lo aveva sempre consentito.

