Nuovo capitolo per il progetto San Carlo: dopo il biennio inaugurale che attraverso la collaborazione con Servane Mary ha portato a Cremona rinomati artisti per la realizzazione di installazioni site-specific, ora il 2024 si apre con un’opera video proiettata per la prima volta in Europa. È la mostra “Requiem” del compianto artista, poeta e regista lituano Jonas Mekas allestita nella seicentesca chiesa sconsacrata di San Carlo, promossa da Lorenzo Spinelli Ceo di Form The Creative Group in collaborazione con Apalazzo Gallery e Estate di Jonas Mekas.

L’opera video è un omaggio alla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che l’artista ha realizzato nel 2019 all’età di 96 anni su commissione del centro culturale The Shed di New York e principalmente si compone di immagini tratte da film girati dall’artista nel corso di tre decenni, come spiega Francesca Minini che cura il progetto San Carlo. Oltre al filmato, la mostra espone documenti e foto di Mekas. “Requiem” sarà visitabile fino al 5 maggio.

Servizio di Federica Priori.

© Riproduzione riservata