Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha riaperto il termine per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale 2024. Dalle ore 10.00 dell’11 marzo alle ore 10.00 del 14 marzo 2024, possono presentare la domanda di partecipazione i giovani che, alla data del termine di presentazione delle domande fissato al 22 febbraio 2024 con decreto dipartimentale n. 169 del 13 febbraio e successiva comunicazione del 22 febbraio 2024, erano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del richiamato bando.

Il Comune di Cremona, capofila della rete di partner (enti pubblici, cooperative ed associazioni), propone 9 progetti e mette a disposizione, complessivamente, 99 posti per 7 sedi in provincia di Cremona, Mantova, Piacenza e Brescia. Non mancano neppure quest’anno i progetti all’estero, in particolare ad Alaquàs (Spagna), Bruxelles (Belgio), Skopje (Macedonia del Nord) e Strasburgo (Francia).

Il Servizio Civile Universale è un’occasione per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. La domanda va presentata, entro le ore 14 del 22 febbraio 2024, esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online – Servizio Civile che prevede il possesso dello Spid livello sicurezza 2 che si può richiedere, tra l’altro, agli sportelli postali oppure anche a SpazioComune (piazza Stradivari, 7).

I 9 progetti finanziati riguardano l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, la cooperazione internazionale e la mobilità europea, l’assistenza a persone anziane, l’accesso alle informazioni e al sapere.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio. Ogni volontario ha diritto ad un compenso mensile di 507,30 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Per maggiori dettagli sui progetti, i posti disponibili e le attività si può consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/node/517180).

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione o per fissare un orientamento è possibile telefonare ai numeri: 0372 407786 – 0372 407051 – 0372 407792 o inviare un’e-mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

© Riproduzione riservata