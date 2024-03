Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria arrivata sul Como: “Nel primo tempo abbiamo palleggiato molto e bene, ma siamo stati poco precisi, nel secondo tempo avremmo dovuto muoverci meglio per creare superiorità numerica sugli esterni, ma c’è stata più frenesia. La partita è stata riaperta da un episodio. Era sicuramente determinante l’1 contro 1 sugli esterni, il gol di Zanimacchia certifica la volontà di andare in quella zona di campo per incidere. La squadra ha voluto fare il risultato con carattere e caparbietà, non ha mai smesso di crederci”.

“Nel secondo tempo Falletti non trovava la posizione determinante – prosegue Stroppa – Quando una squadra è in dieci il modo è andare sugli esterni. Lo stavo cambiando per Abrego, ma poi abbiamo preso gol, quindi ho cambiato gli esterni per fare più cross”.

Su Zanimacchia: “Con tutte le volte che arriva in zona pericolosa non può non portare a casa quello che fa, menomale l’ha fatto negli ultimi minuti. Arriva tante volte per portare la qualità”.

“Avrei voluto prenderlo prima il gol perché ci avrebbe dato la forza caratteriale che ci mancava – spiega il mister – ma prima o poi il gol si percepiva che l’avremmo fatto, una volta subito la voglia è stata determinante.

Sul battibecco con Fabregas: “Mi ha chiesto scusa, con l’arbitro non ho parlato in quella situazione”.

Sulla fase difensiva: “La nostra fase difendiva parte da Coda e Vazquez, bravissimi poi i tre dietro, ma bravi anche davanti a fare pressing”.

