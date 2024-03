Luca Zanimacchia, oggi in gol contro il Como, ha commentato l’episodio e la partita: “Tanti mi hanno detto che volevo crossare, in realtà volevo tirare. E’ arrivata questa palla e ho tirato di mezzo collo, sono molto contento della vittoria. Potrei segnare di più, ma l’importante è vincere e la squadra ha le qualità per farlo. Il cambio di fascia ha portato bene, mi piace giocare da entrambe le parti. Bisogna lavorare e fare sempre meglio”.

“Mi sento molto bene – prosegue l’esterno – questo però è anche il frutto di quello che crea la squadra, siamo veramente cresciuti tanto, siamo squadra in tutti i momenti. Dedico il gol alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e alla squadra”.

“Mi trovo bene nei cinque perché abbiamo spesso la palla – conclude Zanimacchia – Noi abbiamo grande consapevolezza, però ogni partita dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità, anche con il Sudtirol dovremo fare una grande prestazione”.

