Crolla muro di tufo a Trastevere, auto sotto le macerie – Foto

(Adnkronos) – Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è crollato in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, avvenuto intorno alle 22.50 di sabato 9 marzo. Sono rimaste coinvolte, però, diverse autovetture parcheggiate. Sul posto le forze dell’ordine, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e con il Nucleo Gos con i mezzi di movimento terra, attualmente impegnato per liberare la strada dalle macerie e dalle auto.