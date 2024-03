Il sindaco di Sospiro Fausto Ghisolfi al termine della prima esperienza amministrativa ha confermato la sua disponibilità alla candidatura per il secondo mandato con il gruppo “Costruiamo il futuro”. Da diversi mesi un numeroso gruppo di cittadini si sta riunendo per delineare un programma elettorale sfidante per il futuro di Sospiro, del suo territorio e soprattutto dei suoi cittadini. “In questo periodo stiamo coinvolgendo molte persone che si stanno dimostrando propositive e attente alle varie situazioni della vita della nostra comunità – commenta Ghisolfi – mi fa molto piacere vedere tante persone dare un contributo concreto, portare idee ed entusiasmo per arrivare ad un progetto che a breve verrà condiviso con la cittadinanza.”

Diversi sono i temi su cui il gruppo si sta confrontando, che sono un po’ alla base del programma elettorale di Ghisolfi:

– continuare ad essere vicini alla gente nella quotidianità, con la presenza, la disponibilità e capacità all’ascolto e confronto con tutti;

– sviluppare e consolidare i servizi alla persona e al cittadino con particolare attenzione alle fragilità, alle famiglie, alla scuola ed al diritto alla salute;

– conservare l’alto livello di erogazione di servizi e investimenti nel sociale;

– mantenere alta l’attenzione alla salvaguardia del territorio e all’ambiente;

– confermare e far progredire il ruolo del Comune di Sospiro come centro di aggregazione territoriale;

– garantire e favorire l’associazionismo e l’impegno civile, condizioni che costituiscono la ricchezza della nostra comunità;

– prestare ascolto ai giovani e offrire occasioni di incontro, di confronto e di esercizio dello sport;

– far crescere la consapevolezza di una comunità ricca di storia che deve continuare a promuovere cultura e offerte di aggregazione, anche con occasioni di sano divertimento.

“Il lavoro dei prossimi mesi – continua Ghisolfi – sarà quindi concentrato alla definizione del programma elettorale e alla scelta dei dodici candidati che andranno a proporsi per la carica di consigliere comunale. L’approccio che stiamo portando avanti è quello di mantenere figure con esperienza della macchina amministrativa in modo da poter continuare il percorso molto positivo di questi anni e di inserire nuove figure che possano apportare entusiasmo coinvolgendo persone di diverse fasce d’età, contatti con il mondo del volontariato, dell’associazionismo, della scuola e delle frazioni”.

© Riproduzione riservata