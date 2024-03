Il maltempo che si è abbattuto domenica mattina su Cremona ha provocato molti danni. E sono stati numerosi gli interventi dei vigili del Fuoco per mettere in sicurezza strade ed edifici danneggiati dal vento. La Chiesa di Cristo Re nel quartiere Po ha subito danneggiamenti al tetto (che pare avesse già problematiche pregresse), come è stato riferito ai fedeli dal parroco della parrocchia durante la messa delle 18.30. I vigili del Fuoco hanno tolto rami pericolanti da piazza Marconi così come da piazza Cappi e da Lungo Po Europa. Caduto un albero in via Brescia, a Castelverde (nella scuola media Ubaldo Ferrari) e anche nelle strade del paese. Danni da alberi anche a Pessina Cremonese, sulla strada all’incrocio con Isola Dovarese e a Cicognolo.

