#facciamocosebuone è il tema del mercato di Campagna Amica che torna domani, come ogni martedì mattina, presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona, con la vendita diretta dei prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda (dal pane all’ortofrutta di stagione, dai formaggi ai salumi tipici cremonesi, ma anche miele, uova e confetture, vino, dolci tipici).

Domani il mercato si arricchirà di due presenze attese e importanti. Campagna Amica accoglie MEDeA Medicina e Arte, l’associazione senza fini di lucro fondata a Cremona nel 2003, che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi.

La mission di MEDeA è lavorare per una società libera dalla paura del cancro, in cui una diagnosi di tumore sia per ogni persona solo un momento transitorio nella storia della sua vita. Nella giornata di domani verrà proposto l’acquisto di uova di Pasqua, a sostegno delle iniziative dell’associazione, rivolte in due principali direzioni: il finanziamento della ricerca clinica oncologica e il sostegno fisico, psicologico e sociale ai malati e ai loro familiari.

Nel segno dell’attenzione alla comunità e della sensibilizzazione, ci sarà domani presso il mercato la presenza anche dei volontari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che quest’anno si celebra dal 10 al 16 marzo, l’Unione Ciechi tornerà presso il mercato del martedì mattina, “per richiamare l’attenzione della cittadinanza – spiegano i volontari – sull’importanza della prevenzione del Glaucoma, subdola patologia denominata appunto “ladro silenzioso della vista”. Ci sarà la distribuzione di opuscoli divulgativi dedicati alla campagna di prevenzione, ma anche la distribuzione di confezioni di cioccolato che i cittadini potranno richiedere in cambio di una piccola offerta, a sostegno delle iniziative dell’associazione.

“Con gioia il nostro mercato contadino continua ad aprirsi alle realtà che danno valore, bellezza e speranza al territorio – sottolineano gli agricoltori di Coldiretti presenti presso il mercato di Campagna Amica –. Siamo orgogliosi di vivere questa mattinata accanto alle volontarie e ai volontari di queste realtà così significative ed attive, occasione per ringraziarli per il loro impegno. Rinnoviamo alla comunità l’invito a sostenere le iniziative di queste associazioni, che rappresentano un aiuto prezioso all’interno della nostra comunità e donano speranza per il futuro”. L’appuntamento è domani, dalle ore 8 alle 12 sotto i gazebo gialli, presso il portico che si affaccia su via Monteverdi e piazza Marconi.

