I consiglieri regionali del territorio – Matteo Piloni (PD), Riccardo Vitari (Lega) e Marcello Ventura (Fdi) – hanno incontrato il neo presidente Aler Amedeo Ghidini nella sede di Cremona in via Manini.

“L’incontro è stata l’occasione di chiedere con un’unica voce maggiori investimenti sugli alloggi Aler della nostra provincia, cosa che non è accaduto in precedenza e che ha visto i nostri territori penalizzati in termine di risorse e interventi” hanno dichiarato i consiglieri regionali al termine dell’incontro.

“Una prima risposta l’abbiamo avuto vedendo il piano delle manutenzioni 2024 dove saranno oggetto di intervento 64 alloggi che, oltre a Cremona, riguardano anche Crema, Casalmaggiore, Soncino, Pandino, Castelleone, Vaiano Cr.sco e Soresina. 64 interventi che consentiranno di assegnare altrettanti alloggi attraverso una migliore distribuzione sul territorio, che è una prima risposta alle richieste già avanzate, anche attraverso formali interrogazioni e atti che ho portato in questi anni in consiglio regionale. I problemi però restano ancora molti, in quanto tanti sono gli alloggi vuoti della nostra provincia che, in proporzione, sono più di Mantova e Brescia. Un incontro positivo per il quale ringrazio il Presidente Ghidini e la struttura e, da parte mia, continuerò a chiedere più risorse in Regione per gli alloggi popolari dei nostri territori e per interventi di manutenzione regolari e risolutivi” ha dichiarato Piloni.

Soddisfazione anche da parte dei consiglieri Ventura e Vitari.

“Bene che nel 2024 ci saranno investimenti sulle strutture di tutto il territorio provinciale” ha dichiarato al termine dell’incontro il consigliere Vitari, mentre il consigliere Ventura ha voluto sottolineare la positiva inversione di tendenza dichiarando “Fa piacere vedere che un direttore prende in considerazione il nostro territorio riequilibrando le risorse impegnate gli anni scorsi a favore di altri territori. Un primo passo verso un possibile ammodernamento delle strutture con prime ristrutturazioni di interni ed esterni”.

