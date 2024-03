“Grazie alla nostra mozione, il Consiglio regionale ha votato all’unanimità un atto che impegna la Giunta a risolvere il cortocircuito burocratico delle multe arrivate dalle Ats a pensionati e disoccupati per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche” lo ha fatto sapere il consigliere regionale del PD Matteo Piloni dopo l’approvazione di una mozione voluta dal PD e firmata poi anche dagli altri gruppi consiliari. “Oggi l’Aula ha votato un provvedimento che impegna la Giunta a legiferare per risolvere il tema delle esenzioni – spiega Piloni – in questi giorni, infatti, le Ats stanno inviando verbali di contestazione a centinaia di pensionati o disoccupati lombardi in difficoltà, che hanno erroneamente utilizzato i codici di esenzione. Nella stragrande maggioranza dei casi, i cittadini che non avevano pagato il ticket per visite ed esami sono stati indotti in errore dal cambio dei parametri di assegnazione delle agevolazioni economiche. Negli anni precedenti, sempre grazie a ordini del giorno del PD, la Regione era corsa ai ripari trovando, nelle pieghe del bilancio, i finanziamenti sufficienti a coprire i costi delle sanzioni e dando la possibilità, ai cittadini interessati, di dilazionare i pagamenti e di regolarizzare spontaneamente le posizioni. Tuttavia, ad oggi, senza ulteriori provvedimenti, si era riproposto il tema delle multe. Per questo abbiamo ritenuto urgente portare all’attenzione del Consiglio, seppur in assenza di una risoluzione in via definitiva del problema, la necessità di un nuovo provvedimento emergenziale per sanare la questione. Il prossimo passo, quindi, dovrà essere un provvedimento che disponga criteri di assegnazione chiari e procedure semplificate”.

“Siamo soddisfatti dell’esito della discussione in aula perché, nell’interesse dei lombardi, si sono create le condizioni per un provvedimento condiviso da maggioranza e opposizione – conclude Piloni – e l’impegno del Consiglio non era scontato”.

© Riproduzione riservata