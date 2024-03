Un nuovo servizio per gli studenti con autismo quello pensato dal Centro Territoriale Servizi di Cremona (Cts) che ha la sua sede operativa presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Piero Sraffa” di Crema, dai tre Centri Territoriale Inclusione (Cti) della provincia, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Cremona e l’Istituto Comprensivo Cremona Uno. Si tratta dello Sportello Provinciale per l’Autismo, denominato Open Spa, che sarà coordinato dal Cts provinciale di Cremona, con la collaborazione di esperti interni e dell’ambulatorio minori di Fondazione Sospiro.

Nello staff di consulenza, Paola Romagnoli, coordinatrice dell’IC Cremona Uno, la dott.sa Eleonora Grossi, neuropsichiatra infantile, Elisabetta Rossi, referente del Cts per l’ambito autismo, Claudio Manfredini, referente Cts Cremona ed esperto di tecnologie inclusive, Laura Alzani di Fondazione Sospiro, oltre ai dirigenti scolastici dei relativi istituti.

Obiettivo principale dello sportello è quello offrire a tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche della provincia che accolgono alunni con autismo, un servizio di supporto e consulenza sugli interventi educativi, didattici e tecnologici da proporre nelle classi, promuovendo un dialogo attivo con la famiglia e gli altri attori coinvolti nel percorso di inclusione.

LA CONSULENZA – La consulenza, che potrà svolgersi sia in presenza presso la scuola secondaria media Campi di Cremona (IC Cremona Uno) diretta dalla dirigente Maria Giovanna Daniela Manzia, con momenti di tutoraggio sulle tecnologie inclusive e momenti di osservazione, sia online, sulla piattaforma https://openspa.revire.eu/ , nata implementando l’esperienza di Re.Vi.Re dando continuità al percorso formativo della Rete BLU, il progetto di attivazione, consolidamento e implementazione degli Sportelli Autismo della Lombardia, partito qualche anno fa, per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico attraverso un lavoro di rete e l’identificazione di figure referenti autismo in ciascuna istituzione scolastica.

LA PIATTAFORMA – Dall’esperienza di Rete Blu è stata poi sviluppata la piattaforma Re.Vi.Re (Reale-Virtuale-Reale), Un problema reale, un aiuto virtuale, una soluzione reale, perché il modello inclusivo comporta lo sviluppo di competenze specifiche degli insegnanti curricolari e di sostegno, ma anche l’acquisizione di strumenti interpretativi della realtà scolastica in grado di leggere la complessità del contesto in cui si colloca l’alunno con bisogni educativi speciali.

Da qui, la reale esigenza di avere a disposizione un facilitatore di comunicazione, un framework, quale strumento unico con il quale poter operare in modo semplice per la ricerca della soluzione in breve tempo alle problematiche didattico-inclusive che nascono in ogni istante in classe, rispetto a tutte le problematiche dei bisogni educativi speciali e della disabilità.

Ora un ulteriore arricchimento, con lo sviluppo di questa nuova piattaforma di collaborazione online e autogenerazione di una comunità di pratiche, che in questo caso si concentra sui bisogni dello spettro autistico. “Valorizzare il lavoro delle scuole sarà un punto di forza dello sportello per contestualizzare al meglio ogni intervento”, dice il referente Cts Cremona, Claudio Manfredini.

IL LOGO – Il nuovo Sportello Provinciale per l’Autismo ha anche un logo ideato da Alice Piacentini, docente di sostegno dello Sraffa di Crema: “Il logo rappresenta l’incastro di tre tessere di puzzle – commenta la docente – non come simbologia che nell’uso comune è associata alla sindrome dello spettro autistico, ma per rappresentare l’impegno comune nel mettere insieme i pezzi, al fine di ottenere un quadro chiaro e completo delle diverse situazioni.”

Al fine di implementare la collaborazione con le scuole, lo staff di progetto ha avviato una mappatura degli sportelli ad oggi presenti sul territorio, dei referenti e delle attività/progetti effettuati sulle tematiche per l’autismo per predisporre ulteriori percorsi di formazione iniziale.

Per fissare un appuntamento, è attivo il numero 0372-28228, il mercoledì dalle 9 alle 14. Info: paola.romagnoli@iccremonauno.edu.it – manfredini@ctscremona.it

