L’edificio “Poderetto” questa la sua denominazione, in prossimità del multipiano di via Dante da tempo pericolante, è stato demolito. La proprietà RFI, Rete ferroviaria italiana, ha proceduto all’abbattimento dello stabile e alla pulizia dell’area limitrofa, lasciando temporaneamente le macerie sul posto per provvedere al successivo smaltimento dopo le analisi del materiale. La demolizione si è resa necessaria dopo una riunione con tutte le parti, Aem, il comune e la ditta appaltante perché era pericoloso procedere con i lavori.

MILLE POSTI AUTO A LAVORI ULTIMATI

Dopo la messa in sicurezza da parte di RFI, l’area già venerdì 15 marzo sarà consegnata ad AEM che inizierà i lavori lunedì 18 marzo, con tutta la rete dei sottoservizi e solo successivamente quelle delle asfaltature.

Intanto procedono a pieno ritmo i lavori del multipiano, fermi per qualche giorno a causa delle forti piogge. Secondo previsioni il multipiano potrebbe essere pronto già nel mese di aprile, il condizionale è d’obbligo visti i tempi lunghissimi e i cambi di ditte che ci sono stati in questi anni.

Questo comparto vicino alla stazione porterà ad avere un migliaio di posti auto che saranno gestiti da Aem. Resterà attivo anche il parcheggio realizzato in via Elda Fezzi da Aem per consentire la sosta durante il lungo cantiere per il multipiano.

