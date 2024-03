Una buona notizia per chi da anni transitando lungo via Dante notava il fabbricato diroccato di fianco al cavalcavia del cimitero: l’immobile sarà presto demolito, è emerso nei giorni scorsi a seguito di un incontro tecnico tra i vari soggetti che stanno operando in zona (Aem, Comune, impresa appaltatice del multipiano). Incontro indispensabile per coordinare i lavori ed evitare le interferenze tra l’intervento di RFI (tecnicamente si tratta di messa in sicurezza mediante l’abbattimento) e quelli in corso nel cantiere adiacente.

L’edificio – “Poderetto” la sua denomnazione – è da tempo pericolante; per dar corso alla demolizione verrà avviato un nuovo cantiere che sarà separato fisicamente da quello del multipiano in modo che RFI e l’ impresa possano lavorare sena interferenze.

L’ingresso al cantiere di RFI avverrà da via Dante e l’area sarà consegnata a RFI lunedì 11 marzo.

RFI procederà quindi con l’abbattimento dello stabile e la pulizia dell’area limitrofa, lasciando temporaneamente le macerie sul posto per provvedere al successivo smaltimento dopo le analisi del materiale proveniente dal cantiere.

Dopo la messa in sicurezza da parte di RFI, l’area sarà consegnata ad AEM per l’effettuazione dei lavori di propria competenza fino al loro completamento. gbiagi

